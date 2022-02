Studenten zijn het nieuwste doelwit van Nicaragua’s autoritaire president. ‘Ik sta op een zwarte lijst’

Na een klopjacht op politieke tegenstanders en de media richt Daniel Ortega, president van Nicaragua, nu zijn pijlen op studenten. In februari zijn zes privé-universiteiten in het land gesloten of omgedoopt tot staatsuniversiteiten. ‘Het is gewoon diefstal van onze rechten.’

Ze golden als een van de laatste bakens van verzet tegen het autoritaire regime van Daniel Ortega: de studenten van Nicaragua. Maar nu ziet hun toekomst er ‘onzeker en duister’ uit, zegt Adrián Meza, directeur van de Paulo Freire Universiteit.

Meza was slechts een van de onderwijzers in Nicaragua die in februari plotseling terzijde werd geschoven. Deze maand zijn zes privé-universiteiten in het land onder staatscontrole gebracht. De regering heeft alles in beslag genomen, vertelt de directeur. ‘De gebouwen, de voertuigen, het geld - in ons geval ging het om een half miljoen dollar.’ Ook is een deel van het personeel ontslagen en hebben sommige universiteiten direct een andere naam gekregen.

De regering claimt dat de universiteite..

