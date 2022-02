‘Rusland nu nog niet uit SWIFT gezet’

Washington - Brussel

De EU-leiders zijn het donderdagavond eens geworden over een nieuw pakket harde sancties tegen Rusland. Die zullen ‘enorme en ernstige gevolgen’ hebben voor het land, stellen ze, bijeen op een ingelaste top in Brussel. De sancties raken onder meer ‘de financiële sector en de energie- en transportsector’, vermelden de officiële conclusies van de top. Ook wordt de handel met Rusland in onder andere goederen die ook militair kunnen worden gebruikt aan banden gelegd. Voor sommige Russen wordt reizen naar de EU bemoeilijkt.

agressor

De Amerikaanse president Joe Biden wil onder meer de mogelijkheden beperken voor Russen om zaken te kunnen doen in dollars, zei hij in het Witte Huis. Biden liet..

