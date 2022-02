Oorlog Oekraïne-Rusland is ongelijke strijd: Russen kunnen in seconden Oekraïense eenheden wegvagen

Met de aanval op Oekraïne zijn Vladimir Putin en zijn generaals een oorlog begonnen die in alle opzichten een ongelijke strijd is. Tegenover een leger in opbouw, dat van Oekraïne, staat een moderne Russische strijdmacht die complete vijandelijke eenheden in een mum van tijd kan wegvagen met cyberaanvallen, drones en artillerie.

Amsterdam

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky probeerde woensdag nog even snel zijn Russische collega te bellen, toen alle seinen al op rood stonden. De Russen ontruimden vlug hun ambassade in Kiev en de Oekraïners werden ‘verlamd’ door een cyberaanval. Een Russische aanval leek slechts een kwestie van tijd. Zelensky, die zich er goed van bewust is dat zijn leger niet is opgewassen tegen de Russen, faalde. Putin kwam niet aan de telefoon. Uren later begon de strijd die Oekraïne zo vreesde.

Alle statistieken maken al maanden pijnlijk duidelijk dat het naar schatting 200.000 man sterke Oekraïense leger niet is opgewassen tegen kernmacht Rusland. Maar het verschil in aantallen soldaten, gevechtsvliegtuigen, tanks, pantservoertuigen en ..

