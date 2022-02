‘Onze regering zei dat alles onder controle was. Toen belde de vriend van mijn moeder en zei: rennen’

Warschau

Ivan heeft een tas met lentekleren bij zich. En twee powerbanks, een computer en zijn telefoon. Maar zijn waardevolste bezit heeft hij moeten achterlaten: zijn vader. ‘Hij is 65, hij wilde niet mee’, zegt Ivan. ‘We hebben elkaar vanochtend de hand geschud. Toen ben ik de deur uitgegaan.’ Ivan loopt donderdagmiddag Polen in, huilend. Achter hem staan nog duizenden mensen te wachten tot ze de grens over gelaten worden. Dat gaat tergend langzaam, want het douanekantoortje bij het dorpje Medyka is niet gebouwd op een massale groep oorlogsvluchtelingen. Het helpt niet dat er, tot frustratie van de wachtenden, streng wordt gecontroleerd op testbewijzen voor het coronavirus. Alleen kinderen kunnen lachen.

Ivan werd donderdagochtend gewek..

