‘Oorlogsverklaring aan heel Europa’

In de grootste aanval op een Europees land sinds de Tweede Wereldoorlog is het Russische leger in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne binnengevallen. Terwijl wereldleiders met nieuwe sancties kwamen, versterkt de NAVO het oosten van Europa. De Russische president Vladimir Putin dreigt met een ongekend zware reactie als het Westen zich in de strijd mengt.