Tweede Kamer wil geen krimp Schiphol

Minister Mark Harbers wil nog dit jaar een besluit nemen over de opening van vliegveld Lelystad.

Den Haag

De rechtse fracties willen juist dat het kabinet de in financiële problemen verkerende regionale vliegvelden te hulp schiet. CDA en D66 lijken bovendien bereid hun strenge voorwaarden voor de opening van vliegveld Lelystad te heroverwegen.

Het eerste grote luchtvaartdebat in lange tijd maakte donderdag duidelijk dat de economische baten van de luchtvaart voor een Kamermeerderheid nog altijd zwaar wegen. De meeste fracties onderkennen dat Schiphol en de andere Nederlandse luchthavens significant bijdragen aan het stikstof- en klimaatprobleem, maar de oplossing daarvoor is wat hen betreft niet per se een vermindering van het aantal vluchten.

Schiphol opereert sinds 2019 illegaal, omdat het geen geldige natuurverg..

