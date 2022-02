Defensiespecialist Dick Zandee: ‘Er kunnen gigantische vluchtelingenstromen op gang komen’

Waarom heeft president Putin een inval gedaan in Oekraïne en wat zijn de gevolgen daarvan voor Nederland en Europa? Zeven vragen aan Dick Zandee, defensiespecialist bij Instituut Clingendael: ‘Als Putin de gaskraan snel dichtdraait, hebben we een serieus probleem.’

Wat is het doel van Putin met de inval in Oekraïne?

‘Het is in ieder geval duidelijk dat Rusland de twee regio’s Lugansk en Donetsk helemaal gaat bezetten. Er zijn bevestigingen dat Russische troepen een vliegveld onder controle hebben in de buurt van Kiev. Dat kan duiden op een snelle actie richting het centrum van Kiev. Verder heeft Rusland gigantische aanvallen met kruisraketten op legercentrales en knooppunten uitgevoerd om confrontatie met het Oekrainse leger op de grond te voorkomen en Oekraine snel op de knieen te dwingen. Als de luchtaanvallen niet het gewenste doel hebben en Kiev niet valt, dan wordt het nog een zware dobber om het doel te bereiken. Er zijn grote obstakels zoals de rivier de Dnjepr en de moerassen ten n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .