De vrouw en kinderen van Bob Wouda zitten in een schuilkelder in Kiev: ‘Ik kan niets doen’

Bob Wouda (72) werkte zo’n 30 jaar voor de NAVO en was beroepsmilitair. Grote delen van het jaar woont hij in Kiev bij zijn Oekraïense vrouw en kinderen van 7 en 14 jaar oud. Voor de stichting Platform Nederland-Oekraïne, waar Wouda zich al 16 jaar voor inzet, was hij net een paar dagen in Nederland. Nu kan hij niet meer terug naar zijn gezin. ‘Overal wordt geschoten. Het is volkomen oorlog.’

Restanten na een granaatinslag in een straat in Kiev. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een 'volledige invasie'.

Wat voor berichten krijgt u van uw vrouw in Kiev?

‘Mijn vrouw zit met de kinderen in de kelder van ons huis. Overal in Kiev wordt geschoten. Waarschijnlijk is ook het vliegveld van Kiev gebombardeerd. Het is volkomen oorlog.

Om zes uur donderdagochtend kreeg ik bericht van mijn vrouw: ze zijn aan het schieten. Even later: er wordt gebombardeerd. Er stonden lange rijen bij de supermarkten vanochtend, gelukkig heeft ze nog water en eten kunnen halen. Ik heb geprobeerd mijn Oekraïense mobiel op te waarderen, dat kan niet meer. Ook de banken liggen plat, ik ben al het geld van mijn Oekraïne rekening kwijt. Het enige wat mensen nu nog doen, is een veilige schuilplaats zoeken.’

Hoe voelt u zich op dit moment?

Geëmotione..

