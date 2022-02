Khaled Kabub als eerste Arabische moslim permanent in Israëlisch hooggerechtshof

Tel Aviv

Kabub is de eerste moslim die een permanente aanstelling krijgt in het vijftien mensen tellende hooggerechtshof. Eerder was in 1999 een moslim tijdelijk lid van dit hof. Kabub is de tweede Arabisch-Israëlische rechter. Eerder was de maronitische christen Salim Joubran, die ook Arabier is, al van 2004 tot 2017 permanent lid van het hof.

Arabische Israëli’s maken 21 procent van de bevolking uit. Kabub is geboren in Jaffa en studeerde in Tel Aviv eerst geschiedenis en islam en daarna rechten. Hij maakte als jurist naam in onder andere civiel- en strafrecht.

De commissie die nieuwe hoge rechters selecteert, wordt altijd geleid door de minister van Justitie. Sinds vorig jaar is dat Gideon Sa’ar, leider van de rechts-conservatieve partij..

