Rusland is in de nacht van woensdag op donderdag een oorlog met Oekraïne begonnen. ‘Alles wijst erop dat hierna een invasie zal volgen’, zegt Bert Lanting, oud-correspondent van de Volkskrant in Moskou.

Dag Bert, Rusland is een oorlog met Oekraïne begonnen. Wat is je gemoedstoestand?

‘Dit is echt verschrikkelijk. Ik ben veel in Oekraïne geweest, ook in de rebellengebieden Loehansk en Donetsk. Daar hangt een sinistere sfeer. Het idee dat dat straks mogelijk ook voor de rest van Oekraïne zal gelden, is onrustbarend.’



De ontwikkelingen zijn snel gegaan. Was het voor jou een verrassing dat de aanvallen nu al zijn begonnen?

‘Wel enigszins, ja. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Al moet ik zeggen dat ik behoorde tot de aanhangers van de meest sombere scenario’s. De Russische president Vladimir Poetin had niet voor niets die enorme troep..

