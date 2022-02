Rusland is een ‘onvoorspelbare buurman’ voor buurlanden

Riga

Rusland is een ‘onvoorspelbare buurman’, zegt de 33-jarige Ruta, en dat is beangstigend. De concertpianist, onderweg in het centrum van Riga, draagt een lange zwarte jas tegen de vrieskou: in het noordelijke Letland is het nog volop winter. Ze maakt zich zorgen over het escalerende conflict in het oosten van Oekraïne. De Donbas mag ver lijken vanaf de Baltische kust, maar in buurlanden van Rusland voelt het conflict akelig dichtbij. ‘De Russen doen wat ze willen in Oekraïne. Wat als ze hetzelfde denken over de Baltische landen?’

De geopolitieke positie van de Baltische landen verschilt sterk van Oekraïne: ze zijn alle drie sinds 2004 lid van de NAVO en de EU. Maar het pijnlijke verleden met Rusland steekt de kop op als het over de agr..

