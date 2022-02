Wie krijgt er nog gas als de gastoevoer uit Rusland stagneert?

Brussel

De Europese Unie heeft uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen voor het geval Rusland de gastoevoer plotseling stopt, bezweert voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie al enige tijd. In 2017 werden alle EU-lidstaten verplicht een noodplan op te stellen indien de gastoevoer van buiten de unie ernstig in het gedrang komt. Sinds twee jaar ligt in Den Haag zo’n plan op de plank. Of dat uit de kast wordt gehaald, hangt af van de mate waarin de Oekraïne-crisis escaleert.

In de Europese hoofdsteden wordt met drie scenario’s rekening gehouden:

Eén: het Kremlin gedraagt zich net zo betrouwbaar als in de Koude Oorlog en komt alle gascontracten na, ook omdat dit de Russische economie voldoende inkomsten garandeert.

..

