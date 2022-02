Parijs

Ze straffen onder meer 27 personen en organisaties en bemoeilijken de toegang van Moskou tot de financiële markten, bleek dinsdag tijdens een spoedvergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken in Parijs. Ook 351 Russische parlementariërs die aandrongen op en stemden voor de erkenning van de twee afvallige Oekraïense regio’s worden geraakt. Volgens huidig EU-voorzitter Frankrijk zijn de lidstaten ‘eensgezind’ in hun oordeel over de gang van zaken in Rusland. ‘Dit pakket zal Rusland pijn doen en erg ook’, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell, die niet uitsluit dat er meer maatregelen volgen, als Rusland verder doorpakt. De EU trekt volgens Borrell nauw samen op met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en C..

