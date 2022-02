Colombia legaliseert abortus tot de 24ste week

Het besluit is een nieuwe overwinning voor de Groene Golf, de naam voor een verzameling feministische organisaties die in Latijns-Amerika abortus uit het strafrecht probeert te krijgen. Die boeken aanzienlijke successen met petities om rechters zover te krijgen abortus te decriminaliseren.

‘We hebben het voor elkaar!’, tweette Causa Justa, een groep waarin negentig verschillende organisaties voor vrouwenrechten samenwerken.

Voorheen was abortus in Colombia strafbaar met maximaal drie jaar gevangenisstraf. Alleen voor zwangerschappen die het resultaat zijn van verkrachting gold een uitzondering. Ook als de foetus levensbedreigende afwijkingen heeft of wanneer de zwangerschap de gezondheid van de moeder in gevaar brengt, was abor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .