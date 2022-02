Voor Putin is Tweede Wereldoorlog nooit ver weg

Terwijl de Russische leider Vladimir Putin een agressieve rede hield tegen Oekraïne en het Westen, was minister-president Mark Rutte te gast in de talkshow van Eva Jinek. Het gesprek ging over het lage vertrouwen in de politiek. Rutte deed er laconiek over en schetste een zonnige toekomst voor het land en voor het kabinet. ‘We hebben natuurlijk wel – mag ik dat ook even zeggen – een heel leuk kabinet, met goede mensen.’

Op Twitter werd Rutte meteen vergeleken met een van zijn voorgangers, minister-president Hendrikus Colijn. Na de Duitse inval in het Rijnland in maart 1936, Hitlers eerste stap op weg naar de Tweede Wereldoorlog, sprak Colijn geruststellende woorden op de radio. In de herinnering werden die woorden ingekort tot ‘Gaat u maa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .