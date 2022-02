Negen vragen over het gewapende conflict tussen Rusland en Oekraïne

Oekraïne en Rusland zijn sinds 2014 verwikkeld in een gewapend conflict. Zorgen over een escalatie hebben geleid tot de grootste diplomatieke spanningen tussen het Westen en Rusland sinds de Koude Oorlog. Wat zijn de achtergronden?

Wat zijn de historische banden tussen Oekraïne en Rusland?

Die gaan ver terug. De voorvaderen van Oekraïeners, Russen en Belarussen woonden van de 9e tot de 13e eeuw samen in de Kievse Roes, een grootvorstendom. Een Mongoolse invasie maakte een eind aan die eenheid. Oekraïne ging daarna in stukjes door de handen van tal van machten, waaronder de Pools-Litouwse Gemenebest, het Ottomaanse Rijk, Oostenrijk-Hongarije en het Russische Rijk.

De eerste keer dat Oekraïeners de onafhankelijkheid uitriepen, was in 1918, kort na de de Russische Revolutie. Die onafhankelijkheid hield niet lang stand en Oekraïne werd opgenomen in de Sovjet-Unie, als de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek. Die kreeg na de Tweede Wereldoorlog vrijwel dezelfde gre..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .