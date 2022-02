Frankrijk trekt zijn troepen terug uit Mali. Waarom en wat betekent dit voor de strijd tegen terreur?

Na negen jaar vergeefse strijd tegen islamitische terreur geloofde in Mali niemand meer in een militaire oplossing. Nu Frankrijk zich terugtrekt, is de weg vrij voor het land om met de jihadisten te onderhandelen, iets wat voor de Fransen onbespreekbaar was.

Bamako

Waarom trekt Frankrijk zich nu terug uit Mali?

De Franse aanwezigheid in Mali was om meerdere redenen niet langer houdbaar. De weerstand tegen de oud-kolonisator nam in Mali sterk toe en in Frankrijk zelf was het vertrouwen in het nut van de missie op een dieptepunt beland.

In de negen jaar dat Frankrijk in Mali en buurlanden aanwezig was met zijn momenteel 4300 koppige missie Barkhane, zijn 53 Franse militairen gesneuveld en is de islamitische terreur niet verminderd maar zelfs verergerd en uitgewaaierd naar buurlanden. Met het oog op de naderende verkiezingen in Frankrijk besloot president Emmanuel Macron vorig jaar al dat het tijd was om zich terug te trekken.

In de afgelopen weken verslechterde de relatie met de regeri..

