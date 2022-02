Uitslaande brand verwoest veertig huizen in Essen

Bewoners van veertig appartementen in de Duitse stad Essen zijn alles kwijtgeraakt door een brand die het gebouw in korte tijd in vlam zette. Er werden 180 bewoners in veiligheid gebracht. Velen zijn opgevangen in een nabijgelegen universiteitsgebouw. Volgens waarnemers is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Van de woningen waren maandag alleen smeulende resten over. Drie mensen liepen rookvergiftiging op.

2022-02-21 08:39:04 Firefighters inspect parts of a burned residential house in Essen, on February 21, 2022. At least three people were injured in a major fire in an apartment complex with 50 flats and some 100 tenants in the center of Essen on Monday night. Ina Fassbender / AFP (beeld afp / Ina Fassbender)