Harry wil Brits geld voor beveiliging

Prins Harry zal waarschijnlijk afwezig zijn bij de herdenkingsdienst voor zijn opa prins Philip. De in Californië woonachtige prins wil alleen naar zijn vaderland komen als er politiebewaking is, maar daar heeft hij geen recht meer op na zijn zelfgekozen breuk met het Britse koningshuis.

Prins William en prins Harry bij de onthulling van een standbeeld voor hun moeder in juli 2021.Â

Londen

Harry is nu in een juridisch gevecht gewikkeld met het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De dienst voor de overleden echtgenoot van koningin Elizabeth vindt plaats op 29 maart in Westminster Abbey.

‘Prins Harry voelt zich niet veilig in het Verenigd Koninkrijk’, zo kreeg het gerechtshof eind vorige week te horen. Zijn advocatenteam voegde eraan toe dat het eiland nog altijd het ware thuis is van Harry, die zich onlangs met zijn vrouw Meghan Markle aan de Amerikaanse westkust heeft gevestigd. De 37-jarige had een naar gevoel overgehouden aan zijn meest recente bezoek aan Londen, waar hij na een onthulling van een standbeeld voor zijn moeder, Lady Diana, door journalisten werd achtervolgd.

Harry en Meghan betalen nu voor hun ei..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .