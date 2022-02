Lang in de rij voor spotgoedkoop brood, in Istanbul is het bittere noodzaak

Door stijgende prijzen in Turkije wordt het steeds drukker bij de kraampjes waar het brood goedkoper is. De overheid subsidieert dit ‘volksbrood́’. ‘Het is onmogelijk van mijn pensioen te leven.’

Twee mannen hebben brood gekocht bij de kiosk met goedkoop brood (Halk Ekmek) in de wijk Üsküdar in Istanbul.

Istanbul

Op het plein aan de Bosporus in Üsküdar, een conservatieve wijk in Istanbul, is het altijd druk. Rondom het plein bevinden zich verschillende cafés waar je koffie of thee kunt drinken en er zijn bakkers met verse broodjes, börek en andere Turkse lekkernijen. Maar de langste rij staat voor Halk Ekmek (Volksbrood), een kiosk waar de inwoners van Istanbul gesubsidieerd brood kunnen kopen.

‘Wij kopen altijd brood bij Halk Ekmek’, vertelt Yilmaz Tasli, een gepensioneerde die aan de andere kant van de Bosporus woont. Hij kwam hier om een rondje te wandelen en sloot daarna achteraan in de rij om het goedkopere brood te kopen. Zestig jaar heeft hij gewerkt in een fabriek, nu moet hij besparen op brood.

Eenmaal aan de beurt is er de k..

