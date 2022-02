Straten van Ottawa zijn schoongeveegd na wekenlang truckersprotest

Het is weer stil in de straten van Ottawa. Het lawaai van toeterende vrachtwagens en brommende motoren, dat de binnenstad wekenlang domineerde, is niet langer te horen. Ondanks de hevige sneeuwval slaagde de Canadese politie er dit weekeinde in het protest van vrachtwagenchauffeurs tegen de coronamaatregelen grotendeels te beëindigen.