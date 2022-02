Biden en Poetin willen elkaar ontmoeten om te praten over Oekraïne-crisis

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin hebben er ‘in principe’ mee ingestemd elkaar te ontmoeten om te praten over de Oekraïne-crisis. Dat maakte de Franse regering in de nacht van zondag op maandag bekend.

De top is voorgesteld door de Franse president Emmanuel Macron, nadat hij zondag voor een tweede keer op één dag had gebeld met Poetin. Macron sprak zondag ook met Biden en met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Volgens het Franse Elysée zullen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische collega Sergej Lavrov de topontmoeting voorbereiden tijdens hun ontmoeting op donderdag 24 februari.

De Franse regering en het Witte Huis benadrukken dat de top, waarvoor nog geen datum is gekozen, alleen doorgang zal kunnen vinden als Rusland in de periode daarvoor Oekraïne niet is binnengevallen. Mocht Rusland alsnog voor oorlog kiezen, dan staan de VS..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .