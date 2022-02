Finnen weten wat het is om te leven in de dreigende schaduw van Rusland

Onder de Finse hoofdstad Helsinki is een compleet gangenstelsel gebouwd, want de Finnen kennen hun Russische buurland. Nu de Franse president Macron de term ‘Finlandisering’ in de mond heeft genomen, weten ze dat Oekraïne op zijn tellen moet passen.

Helsinki

‘Kijk’, zegt veiligheidsinstructeur Tomi Rask, terwijl hij wijst op de dikke stalen deuren die verstopt zijn achter een ijzeren rooster. ‘De meeste bezoekers zal het niet opgevallen zijn. Maar als het oorlog wordt, kunnen we de boel zo hermetisch afsluiten.’

Het Itäkeskus-zwembad in het oosten van de Finse hoofdstad Helsinki is op het eerste gezicht een normaal zwembad. In een van de banen van het vijftigmeterbad worstelen schoolkinderen zich met schuimrubberen drijfmiddelen naar het einde van de les. Op de kant doet een streng ogende badmeester de juiste slagbeweging voor. Een baantje verder is een les swimfit gaande.

De deal met de Russen was nodig om te overleven, maar we zijn er niet trots op

Maar het complex heeft ook een ander..

