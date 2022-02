In Afghanistan dreigen nu meer doden te vallen dan in twintig jaar burgeroorlog

Een half jaar na de machtsovername door de Taliban dreigt een humanitaire ramp meer slachtoffers in Afghanistan te maken dan de afgelopen twintig jaar van oorlog. Of die ramp zich echt zal voltrekken, is een politieke keuze.

‘Van welke kant je het ook bekijkt, Afghanistan is zes maanden na de machtsovername door de Taliban weggezonken in een humanitaire catastrofe.’ Zo opent de humanitaire nieuwsorganisatie The New Humanitarian het overzicht van de situatie in Afghanistan, na een half jaar Talibanbewind. ‘Een recordaantal mensen staat honger te wachten en het overgrote deel van de bevolking zal dit jaar onder de armoedegrens vallen.’

Maar die nijpende humanitaire situatie in Afghanistan is een ‘gekozen catastrofe’, zegt de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken David Milliband. Hij is nu voorzitter van het IRC (International Rescue Committee), een van de grootste hulporganisaties ter wereld. ‘Dat de VS en andere bondgenoten Afghaanse tegoeden hebbe..

