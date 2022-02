Ook in omringende landen heeft Eunice grote schade aangericht. In Groot-Brittannië en België vielen er doden.

Londen

Honderdduizenden mensen op de Britse eilanden, waar Eunice al eerder op de dag stevig huishield, kwamen door de storm zonder stroom te zitten. Door vallende bomen en rondvliegend puin vielen er drie doden, in Ierland en in Engeland. Op het eiland Wight, gelegen voor de Engelse zuidkust, werd een windsnelheid van bijna 200 kilometer per uur gemeten, een record op de Britse eilanden.

Vooral het zuiden van Engeland is zwaar getroffen door Eunice. Vrachtwagens werden omver geblazen, eeuwenoude bomen braken als luciferhoutjes af en het openbaar vervoer is in delen van het land tot stilstand gekomen. In het West-Engelse stadje Wells brak een spits van een kerk af. De Britse regering riep op tot een soort vrijwillige lockdown, waarbij mens..

