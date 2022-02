Na vijf jaar weer polio-uitbraak in Malawi

In Malawi is polio vastgesteld bij een 3-jarig kind. Het betreft een geval dat genetisch verwant is aan eerdere uitbraken in Pakistan en Afghanistan.

Lilongwe

Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tot vijf jaar geleden was het Afrikaanse land nog vrij van de besmettelijke ziekte. De nieuwe uitbraak vond al in november plaats in de hoofdstad Lilongwe, maar is pas vrijdag publiek gemaakt door de WHO. Volgens Young Samanyika, gezondheidsexpert bij Amref Flying Doctors in Malawi, komt dat doordat het laboratorium in Zuid-Afrika dat de betreffende monsters onderzocht had, aanvankelijk vergeten was de resultaten terug te koppelen naar Malawi. Op dit moment zijn er volgens de WHO geen nieuwe poliobesmettingen bekend in het land.

Polio komt vooral bij kinderen voor. Het virus uit zich vooral in griep- en verkoudheidsklachten. In veel gevallen kent de ziekte een mild ziekteverloop..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .