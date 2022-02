Macron tegenover drie keer rechts

Over een kleine twee maanden mogen de Franse kiezers in twee rondes hun president aanwijzen. De tegenstanders van president Macron zijn met hun campagnes begonnen – vooral tegen elkaar, want de centrumlinkse Macron staat tegenover ‘drie keer rechts’. Het kabaal is dan ook daar te vinden, terwijl Macron hoopt de eerste president in twintig jaar tijd te worden die een herverkiezing wint.

Wie zijn de twee dames en twee heren in de politieke arena en wat willen ze?

Emmanuel Macron

Heel positief zijn de meeste Fransen niet over de zittende president Emmanuel Macron (1977), maar de kans is groot dat hij zijn ambt kan prolongeren, omdat zowel bij rechts als links verdeeldheid heerst en er maar liefst dertien kandidaten meedoen. In de peilingen staat hij op een kwart van de stemmen, terwijl Marine Le Pen en Valerie Pécresse en Eric Zemmour volgen met rond de 15 procent. Dat is ongeveer de verhouding die vijf jaar geleden de uitslag van de stembus was. Macron won toen met 66 procent van Marine Le Pen. De peilingen voor een tweede ronde tussen die twee liggen nu op 56 tegen 44 procent. De marge schommelt, maar is kleiner.

