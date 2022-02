Het is tussen Afrika en Europa geven en nemen op gezamenlijke top

De top van de Afrikaanse Unie en Europese Unie in Brussel eindigde vrijdag op gelijkwaardige voet. ‘Nog niet eerder hebben we met de leiders van de Europese Unie zo vrijmoedig kunnen spreken’, aldus de net aangetreden Senegalese president van de Afrikaanse Unie Macky Sall.

Brussel

Er was lang naar de zesde Afrikaanse-Europese top uitgekeken. Het evenement stond gepland in 2020, maar werd uitgesteld vanwege de pandemie. Juist deze internationale gezondheidscrisis heeft de relatie tussen de twee continenten de afgelopen twee jaar op scherp gezet. De nieuwe president van de Afrikaanse Unie Macky Sall maakte er geen geheim van dat de vaccinatieongelijkheid hoog op de agenda stond van de Afrikaanse leiders.

In februari hield de Afrikaanse Unie een bijeenkomst als voorbereiding op de top in Brussel. Deze voorbereidende vergaderingen lijken hun vruchten af te werpen. Niet alleen met afspraken over het opstarten van zes Afrikaanse vaccinatie-productielocaties (zie kader) maar ook doordat de Afrikaanse leiders ..

