Nieuwe beschietingen in Oost-Oekraïne, Kremlin spreekt van ‘zeer verontrustend nieuws’

‘Wat er in de Donbass gebeurt, is zeer verontrustend’, zei een woordvoerder van president Putin.

Kiev

In de middag kondigde een rebellenleider de evacuatie aan van de bevolking naar Rusland. Volgens Denis Poesjilin, de leider in separatistenbolwerk Donetsk, heeft Moskou ingestemd met de ‘massale evacuatie’. ‘Vrouwen, kinderen en ouderen worden als eersten geëvacueerd’, aldus Poesjilin op Twitter. Het was vrijdag niet meteen duidelijk of de bevolking daadwerkelijk wordt geëvacueerd.

‘Wat er in de Donbass gebeurt, is zeer verontrustend’, zei een woordvoerder van president Putin, doelend op de regio in Oost-Oekraïne waar sinds 2014 een oorlog woedt tussen het regeringsleger en separatisten die worden bewapend en aangestuurd door Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov beschuldigde het Oekraïense leger ervan zware wa..

