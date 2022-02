In Afrika is een oude plaag terug: militaire coups. De oplossing moet ook uit Afrika komen

De top van de Europese Unie met de Afrikaanse Unie, donderdag en vrijdag, ging niet alleen over miljardeninvesteringen, maar ook over stabiliteit en veiligheid. Want Afrika werd het afgelopen jaar geplaagd door maar liefst zeven couppogingen. De vraag is: waarom? En wat is er aan te doen?

Het is een behoorlijke tegenstelling: de leiders van de Afrikaanse Unie (AU) die op de top in Brussel spraken met hun Europese collega’s over een Europees investeringspakket voor Afrika van 150 miljard euro – en diezelfde Afrikaanse leiders nog geen twee weken daarvoor. Want toen, op de top van de AU in Addis Abeba ging het over een oude Afrikaanse plaag in een nieuwe gedaante: de reeks couppogingen in de afgelopen achttien maanden. ‘Iedere Afrikaanse leider op de vergadering heeft de golf aan ongrondwettige veranderingen van de regering ondubbelzinnig veroordeeld’, verklaarde het hoofd van de Afrikaanse Vrede- en veiligheidsraad Bankole Adeoye. Van vier landen werd afgelopen jaar het lidmaatschap van de AU al opgeschort – meer dan ooi..

