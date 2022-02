Nieuwe gevechten uitgebroken in Oost-Oekraïne, Rusland dreigt met escalatie

Amsterdam

De gevechten begonnen donderdagochtend met artillerievuur op tal van plekken langs het 450 kilometer lange front. Daarbij vloog volgens waarnemers een mortiergranaat naar binnen bij een Oekraïense kleuterschool. Twee leerkrachten raakten gewond.

Beide partijen beschuldigen elkaar ervan het vuur te hebben geopend. De Oekraïense president Volodymyr Zelenski sprak van een ‘zware provocatie’ door pro-Russische strijders. De separatisten, die aangestuurd worden door Moskou, beschuldigen Kiev juist van ‘pogingen om het conflict te laten escaleren’. Het Kremlin wakkert de angst voor een grotere escalatie openlijk aan. In een brief aan de Verenigde Staten, die donderdag werd overhandigd, eist Rusland van de VS en de NAVO schriftelijke to..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .