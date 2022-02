Bulgaarse Europarlementariër beweert dat hij geen Hitlergroet bracht, maar slechts wilde zwaaien

De Bulgaarse Europarlementariër die woensdag de Hitlergroet leek te brengen in het Europees Parlement is zich van geen kwaad bewust. Hij wuifde slechts ter verontschuldiging naar de voorzitter van dienst, beweert hij.

Straatsburg

Desondanks is de voorzitter van het parlement een onderzoek gestart dat de ultranationalistische Angel Dzhambazki een deel van zijn vergoeding of toegang tot vergaderingen kan kosten. Dzhambazki stak woensdagavond de gestrekte rechterarm omhoog bij het verlaten van de plenaire vergaderzaal in Straatsburg. Hij had er een verhit debat gevoerd over sancties tegen Polen en Hongarije om het uithollen van de rechtsstaat en botste met collega’s en de waarnemend voorzitter. Het parlement bekijkt nu de beelden van het incident, zal Dzhambazki om tekst en uitleg vragen en komt mogelijk begin maart met strafmaatregelen.

Het gebaar van de Bulgaar kwam hem op felle kritiek te staan van andere Europarlementariërs. Zijn Nederlandse fractiegen..

