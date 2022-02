Niet alleen de Canadese truckers gaan over een grens, ook premier Trudeau doet dat

Premier Trudeau kwam in het parlement in zo’n harde botsing met de oppositie dat de voorzitter ingreep. Het laat zien hoe Canada verdeeld is geraakt over de aanpak van het truckersprotest.

Ottawa

Het debat over de aanpak van het truckersprotest en het afkondigen van de Noodwet in Canada is woensdagavond ontaard in harde woorden. Trudeau zou door het afkondigen van de noodwet, die er alleen is voor een uitzonderlijk bedreigende situatie, de tegenstellingen aanwakkeren, stelde het Conservatieve parlementslid Melissa Lantsman. ‘Wanneer is de premier de weg kwijtgeraakt?’, vroeg ze. Trudeaus antwoord was aanvallend, zoals hij zich tijdens demonstraties van de afgelopen drie weken doorgaans heeft opgesteld. ‘Leden van de Conservatieve Partij kunnen naast mensen staan die zwaaien met swastika’s. Maar wij zullen ervoor kiezen om naast Canadezen te staan die het verdienen terug te kunnen gaan naar hun werk, en om hun leven terug te..

