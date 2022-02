Ook Duitsland en Oostenrijk versoepelen coronabeleid

De landelijke regering en de deelstaten zijn het eens geworden over het plan om de maatregelen stapsgewijs op te heffen. Dat betekent dat veel beperkingen in aanloop naar 20 maart geschrapt kunnen worden. Voorwaarde is wel dat de druk op ziekenhuizen niet te hoog is.

Het plan heeft drie stappen en voorziet onder meer in het schrappen van beperkingen voor privébijeenkomsten met alleen personen die zijn gevaccineerd of hersteld van het coronavirus. Ook hoeven niet-essentiële winkels straks niet meer te controleren of klanten zijn gevaccineerd. Mondkapjes moeten in Duitsland voorlopig nog gedragen worden op bepaalde plekken.

Ongevaccineerde mensen mogen vanaf 4 maart weer naar restaurants. Ze moeten wel een negatieve coronatest kunnen tonen. ..

