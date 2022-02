Oud-president Honduras vast

Tegucigalpa

Maandagavond, vlak nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken had onthuld dat het een uitleveringsverzoek van de VS had ontvangen, omsingelden politiewagens het huis van Hernández. De oud-president werd dinsdag door politieagenten begeleid vanuit zijn huis, met een kogelvrij vest en handboeien om. Eerder die dag zei hij op Facebook bereid te zijn zich vrijwillig aan te geven.

The New York Times schrijft het uitleveringsverzoek gezien te hebben. Daarin zou staan dat Hernández heeft deelgenomen aan een gewelddadige samenzwering van drugshandel. De Amerikaanse krant schrijft daarom over ‘een spectaculaire ondergang voor een van de machtigste mannen van Midden-Amerika’.

In 2019 werd de broer van Hern..

