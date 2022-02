Oorspronkelijke bewoners hijsen vlag op Chagoseilanden: ‘historisch moment’

Port Louis

Een scheepje met de oorspronkelijke eilanders van Chagos kwam na een dagenlange zeevaart aan op de archipel. Hier hesen zij maandag de vlag van Mauritius. Chagos is officieel nog steeds onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Het is een strategische militaire uitvalsbasis voor de Britten en Amerikanen in de Indische Oceaan. Ook nu Mauritius de druk opvoert door de vlag te hijsen op het eiland, wil het Verenigd Koninkrijk niets toegeven. De Britten hebben ‘geen twijfel’ dat zij de rechtmatige heerser zijn. ‘Wij hebben de archipel al sinds 1814 ononderbroken in handen gehad. Mauritius heeft nooit de soevereiniteit over het gebied gehad en het Verenigd Koninkrijk erkent de claim niet’, laat een woordvoerder van het Britse ministeri..

