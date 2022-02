Doden na explosie in Frans stadje

In de Zuid-Franse plaats Saint-Laurent-de-la-Salanque zijn zondagnacht zeker zeven mensen om het leven gekomen door een brand die werd veroorzaakt door een explosie. Onder de slachtoffers was een kind. Drie mensen liepen lichte verwondingen op, meldde de brandweer. Die is nog altijd bezig puin te verwijderen. Na de explosie rond 01.30 uur brak brand uit in gebouwen aan beide kanten van een straat in het plaatsje bij de stad Perpignan. Bijna honderd brandweerlieden zagen delen van huizen instorten. Een man van in de dertig sprong van de tweede verdieping om aan het vuur te ontsnappen. Een aantal buurtbewoners kan nog niet terug naar huis. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de ontploffing. Minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken bezoekt de plaats des onheils later op de dag.

2022-02-14 12:02:17 Rescue teams work near to debris and burned houses after an explosion in Saint-Laurent-de-la-Salanque, on February 14, 2022. Five people died on the night of February 13, 2022, during a fire triggered by an explosion in a village in the Pyrenees-Orientales. RAYMOND ROIG / AFP (beeld afp / Raymond Roig)