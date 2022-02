Lange sessie voor klimaatrapport

Leden van het VN-klimaatpanel IPCC zijn begonnen aan een lange vergadering over hun volgende rapport. Daarin gaan de klimaatwetenschappers uitgebreid in op de gevolgen van klimaatverandering, onze kwetsbaarheid daarvoor en de manieren waarop de mensheid zich op de opwarming kan aanpassen.

Berlijn

Wetenschappelijke kennis over de impact van klimaatverandering is essentieel om een planeet zonder vervuiling dichterbij te brengen, zei chef van het VN-milieubureau (UNEP) Inger Andersen tijdens de openingsceremonie. Het werk van de zogeheten werkgroep II moet uitmonden in een van de belangrijkste klimaatrapporten van dit jaar. De Duitse minister van Onderwijs en Wetenschap, Bettina Stark-Watzinger, beaamde het belang ervan tijdens de opening. ‘De rapporten van het IPCC zijn onze gouden standaard’, zei ze.

Tijdens de opening benadrukte de baas van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), Petteri Taalas, nog eens hoe belangrijk het is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad ten opzichte van de tijd..

