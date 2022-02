Rusland hint op geweldloos einde van het conflict in Oekraïne

Moskou

Lavrovs uitspraken suggereren dat Rusland geen aanstalten maakt om op korte termijn Oekraïne binnen te vallen. In plaats daarvan houdt het Kremlin de deur open voor westerse concessies. De Verenigde Staten waarschuwen sinds vrijdag op basis van geheime inlichtingen dat Rusland ‘ieder moment’ kan beginnen met ‘zeer grote militaire actie in Oekraïne’.

Het gesprek tussen Putin en Lavrov werd maandag uitgezonden op de Russische staatstelevisie en leek geënsceneerd – interne afwegingen van het Kremlin over Oekraïne komen normaal gesproken niet in de openbaarheid. Putin vroeg zijn minister van Buitenlandse Zaken of er nog een kans bestaat op afspraken met westerse landen over Ruslands veiligheidseisen. Lavrov zei dat de onderhandeli..

