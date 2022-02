Putin en Biden in patstelling om Oekraïne

De Russische president Vladimir Putin en de Amerikaanse president Joe Biden zouden elkaar zaterdag hebben beloofd hoe dan ook in gesprek te blijven over de situatie in Oekraïne. Intussen roepen westerse landen, waaronder Nederland, hun burgers op het land te verlaten.

Kiev

De Amerikaanse regering vreest dat de Russen snel zullen overgaan tot een inval. Volgens ingewijden zou dit woensdag al het geval kunnen zijn, stelt The New York Times. Het is echter onduidelijk hoe betrouwbaar die informatie is. Oekraïne zelf heeft opgeroepen tot kalmte. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een verklaring dat het van ‘cruciaal belang’ is dat geen paniek wordt gezaaid.

Het gesprek tussen Biden en Putin was zaterdagmiddag het eerste telefonisch overleg sinds eind december. Volgens het Witte Huis maakte Biden tijdens het beraad duidelijk dat de Verenigde Staten, zijn bondgenoten en zijn partners ‘resoluut zullen reageren’ als Rusland buurland Oekraïne binnenvalt. Rusland krijgt dan te maken met..

