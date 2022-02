Hoe de ruzie tussen Litouwen en China een Europees probleem werd: zes vragen

De ruzie tussen China en Litouwen is in een rap tempo uitgegroeid tot een Europees probleem. Die ruzie legt pijnlijk bloot hoe zwak de positie van de EU kan zijn ten opzichte van Peking.

Vilnius

Meer dan twintigduizend flessen Litouwse rum staan nu symbool voor het gebekvecht tussen Litouwen en China. De flessen hebben Peking nooit bereikt wegens het boycotten van het Baltische land. Peking zal vreemd hebben opgekeken toen die alcoholische voorraad vervolgens op Taiwanese bodem belandde. Uitgerekend Taiwan, waar de hele ruzie tussen China en Litouwen om te doen is, maakte er een grote reclamestunt van: vriend Litouwen helpt ons Taiwanezen aan de rum.

Juist die nauwe banden tussen Litouwen en Taiwan zijn tegen het zere been van China. De ruzie begon toen Litouwen een onofficiële Taiwanese ambassade opende in de hoofdstad Vilnius. In verschillende landen, ook in Nederland, bestaan dergelijke kantoren al onder de naam van Tai..

