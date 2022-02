‘Jesus my saviour, Trump my president’: rol christelijk nationalisme bij Capitoolbestorming ‘onderschat’

De bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar. Het christendom 'verbond deze teleurgestelde mensen', vertelde een verslaggever van The New Yorker.

Dat christelijk geïnspireerd nationalisme een factor van belang was die leidde tot de bestorming van een van de belangrijkste symbolen van de Amerikaanse politiek, was al langer bekend. Maar in dit rapport, dat is geschreven door verschillende wetenschappers en advocaten, is specifiek gekeken naar de rol hiervan.

De bestorming van het Capitool vond plaats op 6 januari vorig jaar, toen duizenden aanhangers van oud-president Donald Trump op zijn instigatie het parlementsgebouw bestormden omdat ze het niet eens waren met de uitslag van de presidentsverkiezingen. Deze werden gewonnen door de huidige president Joe Biden, die hiermee Trump na vier jaar afloste als leider van het land. Als gevolg van de bestorming kwamen vijf men..

