Europese Unie wil China de wind uit de zeilen nemen en investeert in Afrika

De Europese Unie gaat 150 miljard euro investeren in de infrastructuur op het Afrikaanse continent. Dit is mede bedoeld om China de wind uit de zeilen te nemen.

Brussel

De aankondiging is in Senegal gedaan door voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Ze was daar eind vorige week ter voorbereiding van de top tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie. Deze conferentie vindt donderdag en vrijdag plaats in Brussel. Senegal is tijdelijk voorzitter van de Afrikaanse Unie.

De aangekondigde 150 miljard euro maakt deel uit van het plan Global Gateway, waarvoor de Europese Unie tot 2027 driehonderd miljard euro wil uittrekken. Via het investeringsplan wil Brussel wereldwijd infrastructuurwerken ­financieren. Daarmee kan het (deels) een alternatief zijn voor het Chinese Belt and Road Initiative, een infrastructuurpr..

