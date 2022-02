Zorgen om arbeidersin Xinjiang

Het Chinese beleid ten aanzien van arbeiders in de regio Xinjiang is ‘discriminerend’ en niet in lijn met wereldwijde standaarden. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), van de Verenigde Naties, heeft hierover ‘diepe bezorgdheid’ geuit.

Genève

In een verklaring wordt onder meer uitgehaald naar Chinese regels waarmee aan bedrijven en vakbonden allerlei verplichtingen kunnen worden opgelegd voor ‘de-radicalisering’. Er klinkt al langer veel kritiek op het Chinese beleid in Xinjiang. Volgens VN-experts en mensenrechtenorganisaties worden meer dan een miljoen mensen, voornamelijk Oeigoeren en leden van andere moslimminderheden, als een soort dwangarbeiders vastgehouden in kampen in de uiterst westelijke regio van het land. Maar China ontkent de misstanden in Xinjiang en zegt dat het beleid daar helpt extremisme te bestrijden. Het rapport van de ILO wordt later dit jaar besproken op een grote conferentie. <

