Noodtoestand in Ontario vanwege truckersprotest

In de Canadese provincie Ontario is de noodtoestand uitgeroepen. Dat moet een einde maken aan de blokkade van een belangrijke grensovergang naar de Verenigde Staten door betogers tegen de coronamaatregelen.

Toronto

De noodtoestand maakt het mogelijk boetes tot omgerekend 70.000 euro uit te delen, celstraffen tot een jaar op te leggen en vergunningen af te nemen. Het moet ‘kristalhelder’ zijn dat het illegaal en strafbaar is om het vervoer van goederen op cruciale infrastructuur te blokkeren en hinderen, aldus provinciebestuurder Doug Ford. ‘We zullen alle benodigde stappen nemen om ervoor te zorgen dat de brug weer opengaat.’

De truckers blokkeren met hun zogenoemde vrijheidskonvooi sinds maandag de Ambassador Bridge op de belangrijke handelsroute tussen Ontario en de Amerikaanse staat Michigan. De Canadese regering noemde de actie eerder al illegaal en riep de truckers op hun blokkade te beëindigen. De Amerikaanse autoriteiten riepen donderdag al op tot actie. De regering-Biden gaf aan ‘24 uur per dag klaar te staan om te helpen snel een einde te maken aan deze crisis’.

De blokkade zorgt vooral in de auto-industrie voor problemen omdat de aanvoer van onderdelen stokt. In de hoofdstad Ottawa protesteren truckers al bijna twee weken, hoewel hun aantal slinkt. Ook daar is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn 25 arrestaties verricht. De politie krijgt komend weekend versterking omdat er mogelijk meer protesten aan zitten te komen. In Toronto, de hoofdstad van Ontario, wordt ook geprotesteerd, evenals in andere delen van het land. Politiekorpsen in Amerikaanse staten bereiden zich intussen voor op acties in eigen land. Vrachtwagenchauffeurs zouden dit weekend met ‘truckerskaravanen’ willen samenkomen in Washington.

Parijs

Ook in België, Oostenrijk, Frankrijk en Nieuw-Zeeland zijn zelfverklaarde vrijheidsstrijders op wielen onderweg naar parlementsgebouwen. Franse truckers zijn al sinds woensdag op weg naar Parijs. In die stad worden in het weekend zeker 7200 agenten ingezet om te voorkomen dat betogers met voertuigen in een zogenoemd vrijheidskonvooi het verkeer ontregelen. Er zijn strenge sancties aangekondigd zoals hoge boetes, celstraffen en jarenlange intrekking van het rijbewijs. De autoriteiten in Parijs rekenen vooralsnog op 1700 voertuigen, waaronder ook personenauto’s, campers en motoren. <

protestpreek

De Canadese voorganger Artur Pawlowski is gearresteerd omdat hij een preek hield voor deelnemers aan het truckersprotest in Alberta. Het protest, dat begon in Ottawa, richt zich met name tegen coronamaatregelen. Pawlowski heeft zich als voorganger meerdere malen uitgesproken tegen deze maatregelen, en in het bijzonder tegen vaccineren. Pawlowski werd de afgelopen twee jaar meerdere malen gearresteerd vanwege het overtreden van coronamaatregelen, onder meer voor het organiseren van kerkdiensten met bezoekers op het moment dat dit niet was toegestaan.