Met je ontslagvideo op TikTok

De ‘Great Resignation’ wordt het in de VS genoemd. Amerikanen die in groten getale hun baan opzeggen voor meer geld en waardering elders. Op TikTok delen ze horrorverhalen en advies.

Kearsten Walden (37) had helemaal niet door dat ze onderdeel was van een economische revolutie. Vijf jaar werkte ze bij de dierentuin Virginia Zoo. Als manager sociale media, ‘maar ze vroegen of ik ook nog trainingen kon geven en daarna ook nog even wat hokken kon schoonmaken’. Toen ze om salarisverhoging vroeg, was dat ‘oneerlijk voor de rest’. Walden raakte na een paar jaar gefrustreerd, moe, ongeïnspireerd. ‘Ik zat ‘s ochtends vijf minuten te huilen in mijn auto op de parkeerplaats voordat ik mijn werkdag begon.’ Ze legde ze een aantal maanden geld opzij als buffer, haar man hielp mee. In augustus nam ze ontslag.

Vlak daarna plaatste ze een filmpje op TikTok. Ze zwaaide met een notitieblok vol redenen. Ze werd onderbetaald, haar baan w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .