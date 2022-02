De christendemocraten verloren fors in Duitsland. Moet de C uit de partijnaam?

Christendemocratische partijen hebben het moeilijk in Europa. In Duitsland is een opmerkelijk debat losgebarsten. Moeten de ooit zo grote ‘christliche’ volkspartijen CDU en CSU afscheid nemen van de C in de partijnaam?

Tijdens een actie van Greenpeace in 2019 wordt de C verwijderd van het partijkantoor van het CDU in Berlijn. De boodschap: het CDU zou zich als christelijke partij meer moeten bekommeren om de schepping.

Het is een grauwe herfstdag in november 2019 als activisten van Greenpeace in Berlijn het partijkantoor van de Christlich Demokratische Union (CDU) beklimmen. Drie grote donkerrode letters markeren het gebouw, maar niet voor lang meer. Even later ontbreekt de C op het Konrad-Adenauer-Haus. Een activist loopt grijnzend met de letter op zijn rug weg.

Een maand eerder heeft Greenpeace eenzelfde actie uitgevoerd bij de Christlich-Soziale Union (CSU) in München, de Zuid-Duitse dochterpartij van de CDU. Op de gevel is een zwart kruis door de C gestreept en achter SU is een V bevestigd. Zo, zegt Greenpeace, moet duidelijk worden dat CSU meer aandacht heeft voor auto’s dan voor de schepping.

De milieuorganisatie neemt na deze acties in het n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .