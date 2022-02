Er komen nu echt foute signalen uit Moskou over Oekraïne

Moskou

Het was een korte, duidelijke boodschap van de Amerikaanse president Biden, donderdagavond in een interview met NBC News: Amerikaanse burgers moeten vertrekken uit Oekraïne. Nú, voegde Biden er nadrukkelijk aan toe. Op de vraag of er plannen zijn om Amerikaanse troepen in te zetten om bij die evacuatie te helpen was hij even kort en duidelijk: ‘Die zijn er niet. Dat is een wereldoorlog, als Russen en Amerikanen op elkaar beginnen te schieten. We zijn nu in een totaal andere wereld dan we ooit zijn geweest.’

‘We hebben hier maken met een van de grootste legers ter wereld. Dat is een heel andere situatie en de dingen kunnen dan erg snel erg fout gaan.’

Die mening wordt geleed door de..

