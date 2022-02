Aline is journalist in Mexico: ‘Moorden en ontvoeringen zijn hier aan de orde van de dag’

In Mexico is donderdag weer een journalist vermoord, de vijfde van dit jaar. Aline Corpus, verslaggever in Tijuana, eist samen met haar collega’s een einde aan het geweld. ‘Je kunt hier niet jarenlang als journalist werken zonder psychische schade op te lopen.’

Tijuana

Woede. Dat was de eerste emotie die Aline Corpus voelde toen ze hoorde hoe haar collega, freelance fotojournalist Margarito Martinez, medio januari op klaarlichte dag was doodgeschoten in de buurt van zijn huis.

‘Moorden, ontvoeringen en schietpartijen zijn hier aan de orde van de dag’, vertelt ze vanuit Tijuana. De westelijke grensstad is het speelveld van verschillende criminele groepen die niet alleen elkaar, maar ook de lokale overheid bestrijden. ‘Continu getuige zijn van zo veel geweld is niet gezond voor een journalist. En nu moeten we verslag doen van de moord op onze collega’s. Het is gewoon te veel leed.’

Martinez is niet de enige vermoorde journalist in Mexico dit jaar. Donderdag werd misdaadverslaggever Heber López doodgesc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .