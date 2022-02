Ommezwaai Macron rond kernenergie

Belfort

Frankrijk gaat bij nader inzien toch fors inzetten op kernenergie. President Emmanuel Macron presenteerde in het oostelijke Belfort grootse plannen voor de bouw van meer kernreactoren om aan de stijgende energievraag te voldoen in tijden dat schadelijke broeikasgassen moeten worden teruggedrongen. De renaissance van de nucleaire industrie is aangebroken, aldus de president. Bijna vijf jaar terug ging Macron het land stapsgewijs van kerncentrales ontdoen, maar nu wordt om te beginnen 50 miljard euro gepompt in de bouw van zes nieuwe centrales. Die moeten in 2045 gereed zijn. Daarna moeten er nog acht nieuwe verrijzen tussen 2050 en 2065. <

